اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مباراة النصر والاتحاد بث مباشر، وسوف يدخل فريق الاتحاد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الاتحاد إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الاتحاد في الفترة الماضية، نجح فريق الاتحاد في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتحاد عشرة أهداف في مرماه.

وتعرض فريق الاتحاد إلى الخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الفتح بهدفين مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتواجد فريق الاتحاد في الوقت الحالي في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الاتحاد في حصد 13 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.