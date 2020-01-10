عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حديث كل اخفاق .. فالفيردي مهدد بالإقالة من تدريب برشلونة

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يواجه إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، خطر الإقالة من تدريب الفريق، بعد الخسارة التى تعرض لها قبل قليل، أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3 – 2، فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى جدة، بالمملكة العربية السعودية.. وهو حديث معتاد عقب كل اخفاق يتعرض له البارسا تحت قيادته وتكرر كثيرا فى العاميين الأخيرين.



وفقا لراديو كتالونيا، الإسباني، فإن فالفيردى أصبح مرشح بقوة للرحيل عن تدريب برشلونة، فى ظل رغبة غالبية أعضاء مجلس إدارة النادى الكتالونى، فى رحيل المدرب، بعد تدهور نتائج الفريق، خلال الموسم الحالى.

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أضاف التقرير الإسباني، أن هناك إجتماع عاصف لإدارة البارسا، سوف يعقد يوم الاثنين المقبل، من أجل حسم مصير فالفيردى، بعد فقدان الفريق فرصة المنافسة على لقب السوبر الإسباني، بعد فقدانه الثقة من أغلبية أعضاء مجلس النادى الكتالونى.

وتعد بطولة السوبر الإسباني، اللقب الخامس الذى يخسره برشلونة، فى عهد المدرب فالفيردى، الذى يقضى موسمه الثالث مع البارسا.

ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، فى لقاء نهائى السوبر الإسباني، فى الثامنة من مساء الأحد المقبل.