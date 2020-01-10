شكرا لقرائتكم مختار مختار يحذر الإنتاج الحربي من انتفاضة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من انتفاضة فريق وادى دجلة التى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وتعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى ا بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويواصل فريق الانتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 للدوري.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول تتريب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدف .

وللمرة الخامسة على التوالي، تنتهي مواجهات الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بالتعادل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد حوض الدرس بالسويس، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطيني محمود وادي ، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 في المواسم المكتملة، ورقم 95 في الدوري ، التعادل رقم 504 للمصري في الدوري، ورقم 489 في مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.

وسجل باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربى ثاني أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى،والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربي، ورقم 50 في مسابقة الدوري.

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وأعرب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على سموحة بنيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز.

وأكد تاكيس جونيس، أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد.

أضاف المدير الفنى لوادى دجلة، إنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا