اتلتيكو يصعق برشلونة بهدف قاتل ويبلغ نهائي السوبر الاسباني ..«ملخص المباراة»وجنون «فهد العتيبي»

نجح نادي أتلتيكو مدريد، في تحقيق ريمونتادا مثيرة أمام برشلونة ،وحول تأخره إلى الفوز بنتيجة 3-2، ليصل لنهائي السوبر الاسباني.

سجل أهداف أتلتيكو مدريد، كوكي وموراتا من ركلة جزاء وكوريا في الدقائق 46 و81 و86، بينما أحرز أهداف برشلونة، ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان في الدقيقتين 51 و62.

وبذلك الفوز يضرب الروخي بلانكوس موعدًا في النهائي مع ريال مدريد، يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.