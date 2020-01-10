أتلتيكو يقلب الطاولة على برشلونة ويلاقي ريال في نهائي السوبر الاسباني

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صمد أتلتيكو مدريد وانتظر آخر عشر دقائق لقلب الطاولة على برشلونة والفوز عليه 3-2، الخميس في مباراة حماسية ضمن نصف نهائي الكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

ويلاقي أتلتيكو مدريد بطل المسابقة في 1985 و2014، في النهائي جاره اللدود ريال مدريد المتوج 10 مرات آخرها في 2017 والفائز الاربعاء على فالنسيا 3-1 الاحد في جدة ايضا.

وافتتح كوكي التسجيل لاتلتيكو خلافا للمجريات (46)، ثم قلب الارجنتيني ليونيل ميسي (51) والفرنسي انطوان غريزمان (62) الارقام، لكن اتلتيكو سجل ثنائية قاتلة عبر الفارو موراتا (81 من ركلة جزاء) والارجنتيني انخل كوريا (86) وضعته في النهائي.

وهذه اول خسارة لبرشلونة، حامل الرقم القياسي في المسابقة (13 لقبا)، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وقال مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي الذي سيواجه انتقادات متزايدة بعد هذه الخسارة "سيطرنا كثيرا لكن لم نحسن استغلال الفرص.. فوجئنا بهدف اتلتيكو المبكر وهذا ما بعثر اوراقنا. لكن عدنا في النتيجة، والغت تقنية الفيديو هدفين لنا، ولسوء الحظ تلقينا هدفين بعدها من أتلتيكو".

بدوره، قال الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو "صحيح ان برشلونة فريق كبير على المستوى العالمي، ويجب ان نعمل في كل يوم لمنافسة الاندية الكبرى. الشوط الاول كان صعبا كثيرا، لكن في آخر ربع ساعة قدم لاعبو فريقي كل طاقتهم وبحثوا عن الفوز".

واجرى فالفيردي تغييرين على التشكيلة التي تعادلت مع اسبانيول 2-2 في الدوري المحلي حيث يتصدر التريتب بالتساوي مع ريال مدريد، فدفع بلاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال والمدافع الفرنسي صامويل اومتيتي بدلا من الكرواتي ايفان راكيتيتش والفرنسي كليمان لانغليه.

في المقابل، شارك قلب الدفاع المونتينيغري ستيفان سافيتش العائد من اصابة بدلا من الاوروغوياني خوسيه خيمينيز في تشكيلة أتلتيكو.

وفرض برشلونة أسلوبه في أول ربع ساعة، من حيث الاستحواذ واجبار اتلتيكو على التراجع.

- سيطرة لبرشلونة -

وبعد خذ وهات جميلة بين الظهير الايسر جوردي ألبا والارجنتيني ليونيل ميسي، لعبها افضل لاعب في العالم قوية انقذها الحارس السلوفيني يان أوبلاك بقدمه ببراعة (22).

رد أتلتيكو بضربة حرة من لاعب الوسط المكسيكي هكتور هيريرا من زاوية ضيقة ازعجت الحارس البرازيلي نيتو (32)، قابلها الفرنسي انطوان غريزمان برأسية قريبة من القائم الايمن لمرمى فريق العاصمة (34).

تابع برشلونة سيطرته على مكامن اللعب محاولا الوصول الى مرمى اوبلاك، وكانت اخطر فرصه من تمريرة ذهبية لعبها المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز الى غريزمان المندفع، فانفرد باوبلاك لكن الحارس المميز انقذ كرته الساقطة ببراعة (40).

وبين الشوطين، اجرى الارجنتيني دييغو سيميوني تغييرا في خط الوسط، فدفع بكوكي العائد من اصابة بدلا من هيريرا.

أعطى التغيير مفعوله بسرعة قياسية، فبعد 18 ثانية صدم كوكي برشلونة بعد مجهود من البرتغالي الشاب جواو فيليكس وتمريرة الارجنتيني انخل كوريا، ليهز شباك نيتو.

لكن "البعوضة" ميسي كان له رأي آخر وبسرعة، فسدد بقدمه اليمنى "الضعيفة" على مدخل المنطقة كرة جميلة في الزاوية اليمنى البعيدة لاوبلاك (51).

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واصل ميسي (53) وغريزمان (56) تهديد مرمى وبلاك الصامد، لكن الاخير رضخ أمام ميسي الذي هز شباكه بعد حركة جميلة الغتها تقنية "في ايه ار" بسبب لمسة يد على الارجنتيني (59).

واشتعلت مدرجات الملعب السعودي التي غصت بستين الف متفرج وشجعت بوضوح برشلونة على حساب اتلتيكو، بعرضية بعيدة من البا لعبها سواريز قوية جدا برأسه ابعدها الحارس اوبلاك ليتابعها غريزمان المندفع في المرمى شبه الخالي (62).

كاد سواريز يضيف الثالث لولا تألق اعتيادي لاوبلاك (66)، ثم تدخلت تقنية الفيديو لالغاء هدف ثان لبرشلونة حمل توقيع قلب الدفاع جيرار بيكيه وذلك بسبب التسلل (74).

لكن بديلا ثانيا لاتلتيكو صنع الفارق، اذ حصل فيتولو على ركلة جزاء لعرقلته منفردا من قبل نيتو، ترجمها ألفارو موراتا عكس اتجاه الحارس البرازيلي (81).

وفي ليلة تدخل فيها "في ايه ار" اكثر من مرة، رفض الحكم منح ركلة جزاء ثانية لاتلتيكو اثر لمسة يد على بيكيه.

قلب أتلتيكو الطاولة على برشلونة متابعا اختراق دفاعه، فبتمريرة من موراتا انفرد كوريا وسجل الهدف الثالث واستعادة التقدم (86).

دفاع برشلونة الهش سقط مجددا امام البديل الثالث ماركوس ليورنتي الذي اهدر منفردا امام نيتو (90).

- "اخطاء كثيرة" -

وقال غريزمان الذي سجل أمام كل الاندية الاسبانية الـ36 التي واجهها "كانت لياقتهم أفضل منا في النهاية. يجب مشاهدة المباراة والعمل كي نتحسن. ارتكبنا الكثير من الاخطاء في جميع المجالات، في التمرير... هذه تفاصيل صغيرة تجعلك تخسر المباريات".

وعن الغاء "في ايه ار" هدفين لفريقه، أضاف "الفار موجود لخدمة كرة القدم، أحيانا يلعب لمصلحتنا وفي احيان اخرى ضدنا".

وشارك في النظام الجديد من البطولة برشلونة، بطل الدوري في الموسمين الماضيين الذي خسر في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام فالنسيا1-2، وقطبا مدريد، أتلتيكو وريال، بعد إنهائهما موسم 2018-2019 في المركزين الثاني والثالث تواليا في ترتيب الدوري.

وتوصل الاتحاد الاسباني الى اتفاق تستضيف السعودية بموجبه المسابقة لثلاث سنوات بصفقة تبلغ 120 مليون يورو، يعتزم الاتحاد المحلي ان ينفقها على تطوير كرة السيدات ودوريات الدرجات الدنيا وكرة الصالات بحسب ما أعلن.

وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر الإسبانية، بعد أن احتضنت العاصمة الرياض الكأس السوبر الايطالية التي توج بها لاتسيو في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي، على حساب يوفنتوس (3-1) المشارك في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتأتي الاستضافة في إطار تحولات واسعة تشهدها المملكة ضمن "رؤية 2030" التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف في عناوينها العريضة الى تعزيز مصادر إيرادات السعودية وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.

وحصل الاتحاد الاسباني والاندية المشاركة على حوافز مادية مغرية، إذ سينال كل من برشلونة وريال مدريد 6 ملايين يورو (6,72 مليون دولار اميركي)، مقابل 3 ملايين يورو لكل من أتلتيكو وفالنسيا.

ملخص المباراة: