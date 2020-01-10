شكرا لقرائتكم خبر عن المجاملات تسيطر على اختيارات منتخب تنس الطاولة فى بطولة العالم.. وعاشور يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزمة جديدة يشهدها اتحاد تنس الطاولة، خلال الفترة الحالية بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بسبب تغيير نظام اختيارات اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة العالم التى تقام مارس المقبل ، بمخالفة اللائحة الخاصة بالاتحاد و المشاركة فى البطولات ، ومن المقرر أن يشارك منتخب الرجال و السيدات فى منافسات بطولة العالم ، التى تقام فى الترة من 22 الى 29 مارس المقبل ، وفقا للوائح يتم مشاركة أول 3 لاعبين فى التصنيف المحلى ، على أن يكون اللاعبان و اللاعبتان الاخريان من خلال الاختيار الفنى ، أو إقامة اختبارات و تصفيات .

وأكد مصدر مسئول فى اتحاد تنس الطاولة أن هذه النسخة قرر المجلس اختيار 3 لاعبين من بينهم من هم خارج التصنيف المحلى ، و استبعادهم من المشاركة فى التصفيات ، مع تغيير نظام اختيار قائمة المنتخب ، لمجاملة أحد اللاعبات ، دون النظر الى مستقبل اللاعبة المستبعدة ، وكذلك فى الأولاد تم اختيار لاعب خارج التصنيف المحلى على حساب أحد اللاعبين المتواجدين فى التصنيف ، وهو ما قد يضطر اللاعبون الى الابتعاد عن اللعبة ، فى ظل شعورهم بالظلم ، والتى كان أخرها اعتزال محمد البيلى للعب الدولى .

من جانبه أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ، أنه تم اختيار 3 لاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو لتكون مشاركتهم فى بطولة العالم إعداد للبطولة الاهم ، على مستوى البنات و الأولاد ، فعلى سبيل المثال يوسف عبد العزيز لا يشارك فى بطولات كثيرة بمصر، أو خالد عصر ، الذى شارك فى بطولة واحدة محلية حقق خلالها المركز الأول ، وهو رقم 9 فى التصنيف المحلى ، والبطولة الثانية لم يشارك بها لان الأهلى كان يعاقبه فتعرض للايقاف، و إذا كان شارك فى البطولة كان سيقفز فى التصنيف المحلى .وفيما يخص اختيارات البنات فيسرا أشرف حلمى رقم 9 فى التصنيف المحلى ، ولكنها مؤهلة للأولمبياد ، و بالتالى تكون مشاركتها ببطولة العالم إعداد و تأهيل للبطولة الكبرى ، كما أن يسرا حلمى فى المركز الـ 83 عالميا ، و دينا مشرف رقم 32 ، و مشاركته فى البطولات العالمية يجعل مصر فى المجموعة الأولى من البطولة ، و بالتالى لا نكون مجاملين للاعبين ، بل نجامل مصلحة مصر لأنها الأهم بالنسبة لنا .

وأضاف رئيس الاتحاد أن المفترض ان يكون اللاعبان و اللاعبتان الاخرين من خلال وجهة النظر الفنية، إلا ان الاتحاد لا يريد المجاملات ، بل سيتم غثامة اختبارات لمنع المجاملات وتجنب لأى ظلم ، ومن يفوز ويجتاز الاختبار يكون من حقه المشاركة فى بطولة العالم .