شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة نادي مصر بمحاضرة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته اليوم الجمعة على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة نادي مصر، في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الكلية الحربية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، كما يعتبر المقاولون صاحب ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، فلم تستقبل شباك الذئاب سوى 7 أهداف فقط خلال 12 جولة.

ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس جلسة فنية مع اللاعبين لشرح الخطة النهائية لمواجهة نادي مصر، من خلال الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.

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وكان عماد النحاس قد استعان بأشرطة الفيديو للمباراة الأخيرة لنادي مصر أمام الأهلي، والتي انتهت ضمن منافسات الجولة 12 بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.

فيما يحتل نادي مصر المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة، حصدها الفريق بعد خوض 12 مباراة، فازوا في مباراتين فقط، وتعادلوا في 5 مباريات، وتلقوا الهزيمة في مثلها، وسجل لاعبو نادي مصر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً.