شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يتسلم جائزة ستيفان إدبرج للروح الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم نجم التنس الإسبانى، رافائيل نادال، جائزة ستيفان إدبرج للروح الرياضية، في مدينة بيرث الأسترالية، وذلك بعد قيادته إسبانيا لربع نهائى كأس الرابطة العالمية لمحترفى التنس.

وتوج الإسبانى بكأس المصنف أول عالميًا، خلال البطولة الختامية للموسم، في نوفمبر الماضى، وحصل على أكبر عدد من الأصوات من قبل زملائه، ليحصد جائزة الروح الرياضية لعام 2019، تقديرًا منهم للعب النظيف واحترافيته ونزاهته، داخل وخارج الملعب.

وحصد نادال بالتالى هذه الجائزة، للموسم الثانى على التوالى، وللمرة الثالثة بشكل عام، حيث سبق له التتويج بها في 2018 و2010.

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وقال النجم الإسبانى، في تصريحات صحفية: «الجائزة تعنى الكثير بالنسبة لى، بالطبع الفوز بالمباريات والألقاب أمر مهم، لكنى دائمًا ما قلت على مدار مسيرتى، عندما سئلت عن الكيفية التي أرغب في أن يتذكرنى الجميع بها، إننى أريد أن يتذكرونى باعتبارى شخصا جيدا، أكثر من كونى لاعب تنس جيد».

وأتم بقوله: «عملت بقوة على مدار مسيرتى، للسيطرة على نفسى بصورة جيدة، وإظهار السلوك الجيد في كل نقطة، وأن أقاتل حتى النهاية، كما أحترم كل خصم أواجهه.. أشكر كل زملائى».

يذكر أن نادال حصد الجائزة، بعد تفوقه على كل من روجر فيدرر، ودييجو شفارتزمان، ودومينيك تيم.