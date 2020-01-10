شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة النصر تحدد مصير مدرب اتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير إخبارى أن إدارة نادى الاتحاد السعودي تلوح بإقالة المدرب الهولندى هنك تين كات من منصب المدير الفنى للفريق الأول، والذى عين فيه في نوفمبر الماضى بعقد من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد. وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، نقلا عن مصادر خاصة لها، أن العلاقة بين الهولندى تين كات ومعظم لاعبى العميد ليست على ما يرام، إلى جانب سوء نتائجه مع الفريق الاتحادى. وأقصى الاتحاد من دور الستة عشر في بطولة كأس الملك على يد فريق الفتح، كما واصل تواجده في المركز الثالث عشر في الدورى. وأضافت الصحيفة أن المدرب تين كات أصبح «تحت المجهر» من قبل الإدارة الاتحادية، وفى حال لم يستطع تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة على صعيد الدورى السعودى، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، فستكون الإقالة بانتظاره، خصوصا أن العميد يواجه خطر الهبوط.
ويتطلع الاتحاد إلى تقديم انطلاقة جيدة في العام الجديد لكنه يصطدم باختبار صعب في ضيافة النصر متصدر الدورى وحامل اللقب، اليوم الجمعة. وحقق الاتحاد، الذي أفلت من الهبوط الموسم الماضى، فوزا واحدا في آخر ثمانى مباريات بالدورى ليتراجع إلى المركز الـ13 برصيد 13 نقطة حصدها خلال 13 مباراة، وهو ما يقل عن نصف رصيد النصر البالغ 29 نقطة.
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