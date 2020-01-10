شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يرفض الإعارة.. ويطلب الرحيل نهائيًا عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، مبدأ الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، وطلب في حالة الاستغناء عنه يكون بصفة نهائية وذلك عقب موافقة الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. ومنح فايلر إدارة الأهلى الضوء الأخضر للاستغناء عن صالح جمعة في يناير الجارى، وبدأت الإدارة الحمراء بالفعل في تسويق اللاعب داخل أو خارج مصر، وإن كان الأقرب هو رحيل اللاعب لأحد الدوريات العربية. ويرغب مسؤولو القلعة الحمراء في منح اللاعب فرصة لكى يعيد اكتشاف نفسه في ناد آخر، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة، خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد التعاقد مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، والاعتماد على محمد مجدى «أفشة» في وسط الملعب بصفة أساسية وتألقه اللافت خلال الفترة الماضية.

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ويرى مسؤولو النادى أن عدم قيد صالح جمعة في القائمة الإفريقية يخرجه من حسابات المدير الفنى السويسرى في المباريات المحلية مما يعقد موقفه داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. وحتى الآن لم يتلق اللاعب أي عروض رسمية وينتظر المارد الأحمر وصول عرض مناسب له للموافقة على رحيله. وعلمت «المصرى اليوم» أن صالح جمعة رفض الرحيل على سبيل الإعارة وطلب الخروج من بوابة النادى الأهلى بصفة نهائية، ومن المنتظر أن يتم حسم مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة.

على جانب آخر، رفض الجناح الأنجولى جيرالدو دا كوستا، عرضًا رسميًا من جانب نادى الصفاقسى التونسى، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بسبب ضعف المقابل المادى.

وكان نادى الصفاقسى قد توصل لاتفاق مع مسؤولى الأهلى إلا أن الصفقة في طريقها إلى التجميد بعد الأجر الكبير الذي طلبه النجم الأنجولى للانتقال إلى الدورى التونسى. وكانت إدارة الأهلى رحبت برحيل اللاعب الأنجولى سواء بالإعارة أو البيع النهائى خاصة بعدما أصبح بعيدًا عن حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق. ويبحث النادى الأهلى خلال الفترة الحالية عن مهاجم أجنبى من أجل تدعيم خط الهجوم، وذلك بعد تعثر صفقة انضمام النيجيرى بليسينج إليكى نجم فريق لوزيرن السويسرى، لرفض ناديه الاستغناء عنه في يناير الجارى. ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات بالعلامة الكاملة، كما يحتل المركز الثالث بمجموعته بدورى أبطال إفريقيا بعدما جمع 6 نقاط في ثلاث مباريات خاضها، ومن المنتظر أن يواجه بلاتينيوم ستارز غدًا في زيمبابوى.