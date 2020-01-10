شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تهدد ليفربول بالخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، غدًا السبت، والتى تجمع بين فريقى ليفربول وتوتنهام، على ملعب «وايت هارت لين»، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

تعادل توتنهام في مباراته الأخيرة أمام ميدلسبره في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، بينما فاز ليفربول على إيفرتون في ديربى الميرسيسايد بهدف دون رد في البطولة ذاتها، ويتربع أبناء الريدز على صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل السبيرز المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويأمل البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام، في وضع حد لانتصارات ليفربول التي لا تتوقف هذا الموسم ببطولة الدورى الإنجليزى، كما يسعى إلى الدخول في المربع الذهبى من أجل الحصول على بطاقة تأهل لدورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ونستعرض في التقرير التالى 3 أسباب تهدد ليفربول بالخسارة الأولى هذا الموسم في بطولة البريميرليج:

1- أتوبيس مورينيو وإيقاف القوة الهجومية للريدز

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يشتهر المدير الفنى البرتغالى خلال مسيرته التدريبية بفلسفته الدفاعية التي تتعرض لانتقادات شديدة، ولكنه يعتمد عليها في جميع الأندية التي تولى تدريبها، وسادت حالة من التخوف لدى جماهير توتنهام بسبب الطريقة الدفاعية التي سيعتمد عليها وتغيير هوية «السبيرز».. لكن في بعض المباريات، يلجأ مورينيو إلى الطريقة الدفاعية، لإيقاف خط هجوم المنافس عن طريق استكشاف الأخطاء وإصلاحها وأكثر من مناورة استراتيجية، وطبق المدير الفنى البرتغالى هذه الطريقة خلال توليه تدريب مانشستر يونايتد، كما طبقها في المباراة الأشهر عندما كان يدرب إنتر ميلان، وواجه برشلونة في دورى أبطال أوروبا موسم 2009 /2010، ونجح في إقصائه باستخدام هذه الاستراتيجية.

ويملك ليفربول أقوى خط هجوم في أوروبا خلال الوقت الحالى، وذلك من خلال مثلث الرعب محمد صلاح وساديو مانى وربرتو فيرمينو، ولكن سيعتمد «سبشيال وان» على طريقته الدفاعية بـ«إيقاف الحافلة» في خط الدفاع من أجل تعطيل قوة الريدز.

2- عنصر الملعب والجمهور لتوتنهام

على الرغم من الأداء الباهت والنتائج السيئة للسبيرز في بداية الموسم الجارى، ولكن حافظ الفريق على سجله في ملعبه الجديد، بعد أن فاز بثمانى مباريات من آخر 13 مباراة خاضها على أرضه بـ«وايت هارت لين» في جميع المسابقات.. وعلاوة على ذلك، فقد خسر مباراة واحدة فقط من المباريات الخمس السابقة التي خاضها على أرضه، ولكن ذلك سوف يتطلع إلى قيام مورينيو بكل ما يلزم واستخدام جميع أسلحته في إيقاف متصدر الدورى الإنجليزى هذا الموسم، إلى جانب الضغط الجماهيرى الذي سيعتمد عليه أبناء توتنهام.

3- استعادة الثقة والثأر لـ«السبيرز»

كان لـ«مورينيو» تأثير مباشر على فريق توتنهام فور توليه المهمة الفنية للسبيرز في نوفمبر من العام الماضى، خلفًا للأرجنتينى ماوريسيو بوتشينيو، حيث فاز فريق شمال لندن بأول ثلاث مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة «سبشيال وان»، ولكن يبدو أن التكتيك البرتغالى بدأ يتراجع خلال الآونة الأخيرة بعدما عاد الفريق إلى الأداء والنتائج المتذبذبة، وفشل في الفوز بآخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات. سيكون الفوز على ليفربول والحصول على الثلاث نقاط في جعبة توتنهام بمثابة قطع شوط طويل في استعادة الثقة مرة أخرى، كما يتطلع السبيرز إلى الثأر من الريدز بعدما خسر في آخر 4 مباريات خاضها أمام أبناء «أنفيلد» في جميع المسابقات، ولاسيما نهائى دورى أبطال أوروبا في الموسم الماضى.