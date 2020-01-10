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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوبا دا إيطاليا .. تورينو يقصي جنوى بركلات الترجيح ويتأهل لربع النهائي
الجمعة 10 يناير 2020
الخليج 365
تأهل تورينو إلى دور ربع النهائي من كأس كوبا دا إيطاليا، عقب انتصاره على ضيفه جنوى بركلات الترجيح بنتيجة 3-5، في المباراة التي جمعت الفريقين بدور ثمن النهائي والتي انتهت في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
تقدم الضيوف أولا عبر المهاجم الشاب أندريا فافالي، في الدقيقة 14، وعادل النتيجة لأصحاب الأرض الظهير الأيمن دي سيلفيستري، في الدقيقة23، من زمن الشوط الأول.
بهذا الأنتصار يتأهل تورينو إلى دور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة نابولي وبيروجيا، والتي ستقام يوم 14 يناير الجاري، على ملعب "سان باولو".
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