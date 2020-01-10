شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: انتظم فى تدريبات الأهلى خلال أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي وقائد منتخب مصر الأوليمبي أنه سيحسم موقفه من الإستمرار في القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل وانه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الاهلي في الوقت الراهن ، وأوضح صبحى في تصريحات تلفزيونية قائلا " أي لاعب يتمنى الإحتراف وعقدي مع الأهلي مستمر حتى شهر 6 ومن الصعب تجديد موقفي في الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتي يونيو المقبل، وتفكير الآن منصب في العودة من الإصابة واستعادة مستوايا وأن الإمور تسير بشكل طبيعي وسوف أنتظم في تدريبات الأهلي بعد إسبوعين.

وعلق رمضان صبحى عن غضبه من تعاقد الاهلى مع كهربا قائلا: "علاقتي بكهربا جيدة، وسعيد بتعاقد الأهلي معه والإصابة السياسية لا تستمر لمدة 5 مواسم، ولا يوجد تجديد عقد معي لأني معار لنهاية الموسم، وأتمني التوفيق لكهربا مع الأهلي بالتأكيد وأنه يجيد اللعب في أي مركز بالمنطقة الهجومية وتحت أمر الجهاز الفني في أي مركز سواء في قلب الهجوم أو الجناح و أنا وكهربا إخوات منذ تواجدنا في ناشئين الأهلي وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة وهو قادر على الظهور بشكل جيد والأهلي يحتاجة وهو قد التحدي والمسئولية".

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أثبتت الأشعة التى أجراها رمضان صبحي مؤخراً تحسن واضح في إلتئام مزق العضلة الخلفية الذي تعرض لها اللاعب مؤخراً بشكل يُبشّر بعودة رمضان للتدريبات الجماعية قبل المدة التى تم الإعلان عنها عند إصابة اللاعب يوم 17 ديسمبر الماضي في مران الفريق حيث تم تشخصية الإصابة على إنها مزق في العضلة الخلفية وتحتاج فترة تصل لـ6 أسابيع للتعافي من الإصابة.

وأجرى رمضان صبحي المُعار للأهلي من نادي هيدرسيلفيد الإنجليزي أشعة مؤخرا، أثبتت تحسن حالته وإلتئام المزق بشكل جيد واستجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي الذى يؤديه منذ فترة وهو ما يفتح باب العودة أمام اللاعب قبل ستة أسابيع كما كان مُحدداً من قبل.