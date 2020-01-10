شكرا لقرائتكم كواليس جلسة مدرب وادي دجلة قبل مواجهة الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة جلسة مع لاعبيه مشيدًا بأدائهم أمام سموحة والنجاح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مطالبهم بضرورة التحلي بالروح القتالية والحماس لتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، كما أشاد الخواجة اليوناني بمحمد عبد المنصف حارس المرمي مطالبه بالثبات على مستواه وعدم التأثر بالفترة الماضية.



ومن جانبه أعرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى وادي دجلة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على سموحة بنيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الأربعاء على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدورى الممتاز.



وأكد تاكيس جونيس، أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد.



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أضاف المدير الفنى لوادى دجلة، إنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه

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بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا ، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.