شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: تقنية الـ" VAR" فى الدورى المصرى سلاح ذو حدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أنه لابد من شرح كيفية التعامل مع تقنية الـ" VAR " والحالات التى يتم الاستعانة بيها خلال المباريات بسبب عدم أستغلال مسئولى بعض الفرق تعطيل الكرة .

وأشار عدلى القيعى أنه لا بد من اتخاد ثواب و العقاب من قبل لجنة الحكام ضدد الحكام المخطئين والإعلان عن العقوبات و السرية أمر غير مهم .

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ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.. ويشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكماً سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية حكم الفيديو var، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أكدوا أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصرى بات قريبا للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على استخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.