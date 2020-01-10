شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يوضح موقف المصابين خلال الفترة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح خالد محمود خلال تصريحات تلفزيوينة لـ"قناة الأهلى"، أن حسين الشحات صانع العاب الفريق الاهلى يعانى من آلام في الحوض تسببت في غيابه عن مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام مصر المقاصة واف سي مصر في الدوري ، و من المقرر أن يخضع الشحات لاختبار طبى فور عودة البعثة للقاهرة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركته في مباراة طنطا المقرر لها الأربعاء القادم في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، أكد طبيب الأهلي، أن سعد سمير، مدافع الفريق سيعود للقاهرة اليوم الجمعة قادما من ألمانيا، بعد الجراحة التي أجراها في وتر أكيليس ، فور عودته للقاهرة، سينتظم سعد في برنامج علاجي وضعه الخبير الالمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية.

وفي سياق متصل، يواصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر، برنامجه العلاجى خلال اليومين المقبلين ، على أن يخضع لاختبار طبى يحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة بلاتينيوم حيث أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب أصبح جاهز للمباراة ويتوقف مشاركته على رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

Advertisements

وكان مروان محسن قد تعرض للاصابة بكدمة شديدة في منطقة وجه القدم خلال مشاركته في مباراة اف سى مصر في اطار مباريات الدوري.

واكد طبيب الأهلى أن فرصة مروان في اللحاق بمباراة بلاتينيوم قائمة بشكل كبير خاصة وان هناك تحسنا كبيرا في حالته مع زوال الورم بشكل ملحوظ.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.