غموض حول مشاركة علي مبخوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تبدو مشاركة علي مبخوت (هداف الجزيرة) في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، اليوم، في «كأس الخليج العربي» غير مؤكدة، بعد الحديث عن تعرضه لإصابة خفيفة في التدريبات.

وحسب مصادر فإن مبخوت سيتواجد ضمن قائمة الجزيرة التي ستخوض المباراة، على أن الدفع به أساسياً سيكون بيد المدرب كايزر حسب حالة اللاعب الصحية.

على خط آخر، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تنافس 3 أندية من بينها الجزيرة؛ من أجل ضم الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي إلى صفوفها خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي. وكان الهولندي مارسيل كايزر مدرب «فخر أبوظبي» قد أكد في وقت سابق أن الفريق يملك مجموعة جيدة من الخيارات وأن النادي ليس لديه النية في الدخول في فترة الانتقالات الشتوية إلا لتعويض لاعب أراد الخروج.