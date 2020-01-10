البطلة والوصيفة : قـلادة فخـر ولقـب غـالٍ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت ماسة عدنان بطلة السباق، عن سعادتها الكبيرة بإحراز أول لقب في المهرجان، مشيرة إلى أن هذا اللقب قلادة شرف وفخر للقدرة، وقالت: أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه للفروسية وعلى هذا المهرجان الذي يأتي إضافة مهمة للفروسية.

كما توجهت بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك إسطبلات الوثبة، مبينة أن الإنجاز والرقم واحد ليس بغريب على إسطبلات سموه، كما توجهت بالشكر إلى المدربين علي الجهوري وعبدالله النيادي، مشيرة إلى أن توجيهاتهم المستمرة كانت أهم الأسباب في الفوز باللقب الغالي.

ووصفت البطلة المرحلة الأخيرة بالصعبة وقالت: كان هناك توتر بسبب رغبة جميع الفارسات في خطف اللقب الغالي، وحرصنا على الاستمرار في السباق بالمحافظة على المركز الأول وعلى الخيل في آن واحد.

من جهتها، قالت خديجة أحمد محمد يوسف وصيفة السباق، إن السباق لم يكن سهلاً، خاصة أنه يعتبر التحدي الأول للسيدات في المهرجان الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع وتحت شعار: «كلنا محمد بن زايد». وقالت إن تنفيذ تعليمات المدربين قادها إلى تحقيق إنجازها الأول في السباقات.