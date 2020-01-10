شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يدشن حلمه الأولمبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يبدأ منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم اليوم الجمعة، مشوار حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، حين يواجه نظيره الفيتنامي في استاد بوريرام الدولي الساعة الثانية والربع عصراً بتوقيت الإمارات، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند.

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم ثقته بقدرة منتخبنا الأولمبي على تقديم أداء إيجابي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة؛ لأن المنتخب يضم في صفوفه عناصر موهوبة تُشكل رافداً حيوياً لمستقبل الكرة الإماراتية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «المنتخب الأولمبي تم إعداده بشكل جيد لهذه البطولة، حيث تم توفير تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية، وخاض عدداً من المباريات أمام منتحبات قوية، ونأمل أن ينعكس تأثير هذا الإعداد على أداء اللاعبين خلال مباريات البطولة»، مشيراً إلى أن مواجهة الجمعة أمام فيتنام تُعد الأهم؛ كونها الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية فيها سيمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية والأردن.

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين باستثمار مواهبهم في هذه المنافسة المهمة، وتقديم كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم، كما أكد ضرورة احترام المنتخبات المنافسة مهما كان تاريخها في كرة القدم، مؤكداً أن المنتخبات تتطور ولديها نفس طموحاتنا وأحلامنا، مشيراً إلى أن الآمال المعلقة على هذا المنتخب كبيرة جداً في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتكرار إنجاز التأهل إلى أولمبياد لندن 2012؛ نظراً لما يمتلكه المنتخب الحالي من عناصر موهوبة أسهمت في تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018، والتأهل إلى النهائيات الحالية عن جدارة واستحقاق بعد تصدر المجموعة، إلى جانب بروز عدد كبير من اللاعبين في أنديتهم خلال المسابقات المحلية والعربية، وكذلك الاستقرار الفني للمنتخب.

استعدادات مميزة

وأنهى «الأبيض» الأولمبي استعداداته لمواجهة اليوم بأداء حصة تدريبية أمس، تحت قيادة المدرب ماسيج سكورزا وجهازه المساعد، بمشاركة كافة اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب. واستعد منتخبنا للنهائيات الحالية من خلال معسكرات داخلية وخارجية، وخوض عدد كبير من المباريات الودية أمام منتخبات قوية، إضافة إلى خوض بطولة دولية ودية أقيمت في دبي الشهر الماضي، وتُوج فيها «الأبيض» بطلاً بعد فوزه على العراق وأوزبكستان والسعودية، وتعادله مع كوريا الجنوبية.

ويتأهل البطل ووصيفه، وصاحب المركز الثالث إلى دورة أولمبياد طوكيو 2020، وفي حال وجد منتخب اليابان (مستضيف دورة الألعاب الأولمبية) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.

ثقة باللاعبين

من جهته، أكد البولندي ماسيج سكورزا مدر ب «الأبيض»، أن المباراة الأولى ستكون صعبة وقوية على المنتخبين الإماراتي والفيتنامي، خاصة أن كل منتخب يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار. وقال سكورزا: «سنبدأ رحلتنا نحو تحقيق حلمنا في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكل منتخبات المجموعة قوية ولا توجد مباراة سهلة على الإطلاق والحظوظ متساوية، وتركيزنا منصب على المباراة الأولى، وسنتعامل مع المباريات بالقطعة».

وأضاف أن «الأجواء داخل أروقة المنتخب إيجابية، واللاعبون متحمسون لخوض هذه البطولة التي ستحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، وأنا على ثقة بأن اللاعبين قادرين على تقديم أداء مميز في هذه البطولة التي ننتظرها منذ فترة».

وعن إصابة المهاجم محمد جمعة قال: «بالطبع أمر غير جيد أن يغيب عن صفوف المنتخب مهاجم بمواصفات محمد جمعة الذي ظهر بصورة إيجابية في المباريات الودية الماضية، وسجل أهدافاً رائعة، لكن لدينا خيارات أخرى في خط الهجوم قادرة على تعويض غيابه».

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وتحدث سكورزا عن فيتنام قائلاً: «المنتخب الفيتنامي يُعد من المنتخبات المتطورة جداً والقوية في القارة الآسيوية، وقمنا بتحليل مبارياته الماضية، ومباراتنا الودية معه التي أقيمت مؤخراً في هوشي منه، وانتهت بالتعادل الإيجابي 11».

من جهته، ذكر محمد شاكر مدافع نادي العين ومنتخبنا الأولمبي، أن كل تركيزهم منصب على مباراة فيتنام اليوم، مشدداً على أهمية هذه المواجهة التي تعد بمثابة انطلاقة أولى لمنتخبنا.

وأكد شاكر أن المباراة لن تكون سهلة، وأن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط يحتاج إلى بذل جهد كبير واللعب بقوة وتركيز طوال تسعين دقيقة، مشيراً إلى أن المنافس يدخل اللقاء بالدوافع نفسها؛ لأنه يبحث عن أول انتصار، محذراً من الاستهانة بالمنافسين وضرورة احترام كل المنتخبات.

منتخبنا بالأبيض

تم خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والذي حضره جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في المباراة، حيث سيرتدي منتخبنا اللون الأبيض الكامل، ومنتخب فيتنام اللون الأحمر الكامل.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم مكون من محمد تقي (ساحة)من سنغافورة ومواطنه روني كوه (مساعد أول) والياباني يوماشي هيروشي (مساعد ثان) ومواطنه ليدا جومبي(حكماً رابعاً).

الغساني لجمهور الإمارات: اطمئنوا

قال يحيى الغساني، مهاجم نادي الوحدة ومنتخبنا الأولمبي، أن جميع اللاعبين رهن إشارة الجهاز الفني، وفي كامل الجاهزية لتمثيل المنتخب، مبدياً ثقته الكاملة في كل العناصر التي تم اختيارها للمشاركة في هذه البطولة.

ولفت الغساني إلى الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، والروح العالية التي تسود في أوساطهم، مبيناً أن التدريبات خلال فترة المعسكر الأخير شهدت منافسة كبيرة بين اللاعبين من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية،حيث حرص الجميع على بذل أقصى جهد وتقديم كل ما يملكونه في سبيل خدمة المنتخب.

ووجه مهاجم منتخبنا الأولمبي رسالة إلى جماهير كرة القدم الإماراتية، طمأنهم خلالها على تحضيرات المنتخب، مشيراً إلى أن الاستعدادات اكتملت ليظهر الأبيض الأولمبي بالصورة المطلوبة، ويحقق النتائج التي تسعد الجميع.

وثمّن الغساني دور الجماهير الإماراتية التي ظلت دائماً حريصة على مساندة المنتخبات الوطنية في كل الأوقات، مبيناً أن الأولمبي يحتاج إلى دعم الجماهير ومساندتها في كل الأحوال حتى وهو يلعب خارج أرضه، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في إسعاد الجماهير وتحقيق تطلعاتهم.

وختم الغساني حديثه بالإشارة إلى أهمية مباراة فيتنام التي يسعى من خلالها المنتخب لبداية جيدة في البطولة، آملاً أن يكون الفوز حليف الأبيض الأولمبي في أول مواجهة، مضيفاً أن الحصول على أول ثلاث نقاط سيدعم المنتخب كثيراً في بداية مشوار البطولة.