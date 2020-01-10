أروابارينا: سنخوض أقوى مباريات الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الجزيرة، مؤكداً صعوبة المباراة أمام فريق يمتلك لاعبين ذوي خبرة، ويسعى لتحقيق البطولات.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز والعبور إلى النهائي، مع الأخذ في الاعتبار أن المباراة مختلفة عن التي جمعت الفريقين هذا الموسم، لأن نتيجتها لا تقبل القسمة على اثنين ولا بد من فائز واحد.

‏وعن الغيابات قال: الحارس ماجد ناصر انضم لتدريبات الفريق، وسنحدد الموقف بالنسبة للوفانور في التدريب الختامي.

‏وعن فرصة فريقه في الاحتفاظ بلقب البطولة الذي يحمله قال: مهمة الحفاظ على لقب كأس الخليج العربي ليست سهلة، ويجب علينا كفريق يدافع عن اللقب أن نكون أكثر تركيزاً ونبذل مجهوداً كبيراً، وعدم الاستماع للآراء الخارجية التي تؤثر سلباً في الفريق.

من جهته، قال كارتابيا لاعب شباب الأهلي: نخوض مواجهة قوية وأعتبرها من أقوى المواجهات في الفترة الحالية لما يمتلكه الفريقان من لاعبين متميزين من أصحاب الخبرة.

‏وعن عدم مشاركته بصورة مستمرة في الفترة الماضية قال: مررت بفترة صعبة عانيت فيها الإصابات التي لاحقتني خلال الموسم وأبعدتني عن المشاركة مع الفريق، كما أدت إلى عدم التأقلم السريع، والآن أمر بفترة جيدة وتحسن وتقدم بشكل أفضل في خدمة الفريق.