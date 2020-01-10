الطاير يفتتح معرض رياضات المغامرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي صباح أمس النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط لرياضات المغامرة والتحدي (إكستريم سبورتس إكسبو)، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعة الشيخ سعيد 1 بمركز دبي التجاري العالمي على مساحة تفوق 8000 متر مربع، وتستمر فعالياته حتى غد السبت.

حضر الافتتاح هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وجمهور كبير من محبي وممارسي رياضات المغامرة في البر والبحر والدراجات الهوائية والنارية والسيارات.

وتجول نائب رئيس المجلس في أروقة المعرض الذي ضم العديد من الشركات المتخصصة في هذه الرياضات التي عرضت منتجاتها المختلفة التي تضمنت أحدث التقنيات العالمية في رياضات المغامرة والتشويق.

كما رافق مطر الطاير خلال الجولة زرير سيف الدين منظم المعرض حيث اطلعا على الأجنحة المختلفة التي يضمها المعرض، واستمعا من العارضين إلى شرح عن منتجاتهم الحديثة والمتطورة في مجال الدراجات الهوائية والنارية الخاصة بالمغامرات،ورياضات السباحة والغوص، والتجوال والتخييم في البر.