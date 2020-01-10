شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: شغف السعوديين بكرة القدم رائع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد جاهزية الملكي لخوض نهائي السوبر بغض النظر عن الخصم الذي سيكون بمواجهة فريقه.
وعن مباراتة فالنسيا قال: لقد قدمنا مباراة ممتازة، اللاعبون طبقوا الخطة بامتياز وقدموا مجهودا كبيرا طول 90 دقيقة.
وأتبع: أكثر ما أسعدني هو الأداء الثابت طوال المباراة وزيارتنا للشباك ثلاث مرات.
وحول مستوى التنظيم السعودي للسوبر قال زيدان: أشكر السعوديين على هذا الاستعداد، كل شيء على ما يرام على أعلى مستوى من الاهتمام بالإضافة لشغف الجماهير بكرة القدم هنا.
وأرجع البرت سيلاديس مدرب فالنسيا هزيمة الخفافيش إلى الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الخط الخلفي، واعترف في نفس الوقت بقوة الريال التي تسببت بتلك الأخطاء.
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