ماسة عدنان.. بطلة «السيدات» في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حققت إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، المركزين الأول والثاني في فعاليات اليوم الأول من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي يحمل شعار «كلنا محمد بن زايد» و خصص للسيدات بمشاركة 157 فارسة، وأقيم أمس لمسافة 100لمسافة كلم.

يقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شكراً وتقديراً للقائد، ويأتي تعزيزاً لمكانة الفروسية في الدولة عبر الدعم اللامحدود من أصحاب السمو الشيوخ لرياضة الآباء والأجداد. ويمثل المهرجان امتداداً لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضة والرياضيين عبر الفروسية، استمراراً لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ مكانة الفروسية في قلوب أبناء الإمارات.

ونظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بميادين الوثبة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وتم رصد جوائز مالية لسباق السيدات بلغت 3.150.000 درهم، ونالت صاحبة المركز الأول 400 ألف درهم ونالت الثانية 300 ألف درهم، ونالت الثالثة 250 ألف درهم، وحصلت الفائزات حتى ال 25 على جوائز مالية متفاوتة. وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات.

وتوجت الفارسة ماسة عدنان من إسطبلات الوثبة بلقب السباق عقب تصدرها المرحلة الرابعة والأخيرة المخططة باللون الأبيض، على صهوة «بيرسك» مسجلة زمناً قدره 3: 26: 15.بفارق ثانية من الفارسة خديجة أحمد محمد يوسف صاحبة المركز الثاني، على صهوة «راقصوا» من إسطبلات الوثبة، وقدم الثنائي أداء رائعا في جميع مراحل السباق الأربعة.

وحلت في المركز الثالث، نوف سعيد النعيمي على صهوة «ستايل تروبل» مسجلة زمناً قدره 4.12.48 ساعة،

وتصدرت الفارسة خديجة أحمد محمد يوسف من إسطبلات الوثبة المرحلة الأولى من السباق «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، على صهوة «راقصوا». مسجلة زمناً قدره 1.23.09 ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسا عدنان على صهوة «بريسك» لإسطبلات «الوثبة» مسجلة زمناً قدره 1.23.11 ساعة، تلتها في المركز الثالث الفارسة الإكسندرا بحيري على صهوة «انكا دي اكوي» مسجلة زمناً قدره 1.23.16 ساعة، من إسطبلات جميرا.

واحتلت الفارسة هنادي حسن المنهالي صدارة المرحلة الثانية من السباق اللون الأحمر من إسطبلات الجزيرة على صهوة «صباح» بتوقيت قدره 2: 14: 47 ساعة.

وحافظت الفارسة ماسة عدنان على المركز الثاني على صهوة «برسيك» لإسطبلات «الوثبة» مسجلة زمناً قدره 2.15.02 ساعة، وتراجعت الفارسة خديجة محمد يوسف للمركز الثالث مسجلة زمناً قدره 2.15.17 ساعة.

واصلت ماسة عدنان في الصدارة بحلولها في المركز الأول بالمرحلة الثالثة من السباق «اللون الأزرق» مسجلة زمناً قدره 2.55.09 ساعات، تلتها في المركز الثاني خديجة محمد يوسف مسجلة زمناً قدره 2.55.14 ساعة وجاءت في المركز الثالث الفارسة هنادي حسن المنهالي، مسجلة توقيتاً قدره 2: 55: 19 ساعة.