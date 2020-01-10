لاعبات مصر على موعد مع منافسات قوية في «عربية السيدات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتطلع الجماهير المصرية، إلى مشاركة مميزة من قبل لاعبات بلادهم في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، التي تنطلق في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

وتشارك مصر في منافسات الدورة، منذ انطلاقها عام 2012، حيث ستخوض لاعباتها الموزّعات على 4 أندية، غمار المنافسة والتحدّي في 4 ألعاب، هي كرة السلّة والكرة الطائرة والمبارزة والكاراتيه.

وكان التمثيل النسائي المصري في دورة الألعاب للأندية العربية، دائماً مميّزاً، حيث حققت البعثة المصرية 28 ميدالية متنوعة طوال تاريخ المسابقة. وكانت مصر، في النسخة الرابعة من الدورة، عام 2018، قد حصدت 13 ميدالية، بمشاركتها بستّة أندية في ست ألعاب.

وحول هذه المشاركة المصرية المميزة، قالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «لطالما كانت مصر مميّزةً في الجانب الرياضي، حيث تشكّل ظاهرةً رياضيةً استثنائيةً على المستوى العربي بامتلاكها تاريخاً طويلًا وعريقاً من التألّق والإبداع في الرياضة بمختلف أشكالها، وفيما يتعلّق برياضة المرأة، كانت دوماً سباقةً في هذا المجال، وهو ما نرى نتائجه في اللاعبات المصريات المميّزات، اللواتي يملكن قدرات ومهارات تؤهلهن للحفاظ على الألقاب السابقة وحصد ألقاب جديدة في هذه الدورة».