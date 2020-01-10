شباب الأهلي يتعادل مع خورفكان وينال لقب الشتاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أنهى شباب الأهلي دور الذهاب لدوري كرة الصالات متصدراً برصيد 16 نقطة رغم تعادله مع ضيفه خورفكان 1-1 في الجولة التاسعة.

سجل لشباب الأهلي محمد مصطفوي في الدقيقة 24، وأدرك سعود خالد التعادل لخورفكان قبل نهاية المباراة بدقيقتين، وأدار المباراة الحكم الدولي للنخبة فهد بدر الحوسني، والدولي جسام حسين عيدي.

وتوج شباب الأهلي حامل اللقب بلقب الشتاء (دور الذهاب) بأربعة انتصارات، وأربعة تعادلات، ومن دون خسارة، في حين تراجع خورفكان للمركز الرابع 14 نقطة، وقفز دبا الحصن ثانياً برصيد 15 نقطة، والبطائح ثالثاً برصيد 15 نقطة، والنصر خامساً برصيد 14 نقطة، واتحاد كلباء سادساً برصيد 10 نقاط.

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وكان دبا الحصن واصل عروضه القوية وسطر فوزاً لافتاً على فريق البطائح بثلاثية نظيفة تبادل تسجيلها عيسى باسل وعبدالله الحوسني ووليد محمد، وكان فريق البطائح لعب المباراة من دون مشاركة أفضل لاعب في الفريق وهو البرازيلي المقيم برونو لوسيانو ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 15 نقطة قافزاً بالزانة من مراكز الوسط إلى الوصافة عن جدارة واستحقاق بعد العروض القوية والانتصارات التي ظل يحققها من مباراة لأخرى. وسيكون المارد الحصناوي رقماً صعباً في الدور الثاني بفضل توليفته الرائعة من اللاعبين المواطنين ودعم فريقه بمقيمين من العيار الثقيل.

من جهته، هنأ اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية، لاعبي شباب الأهلي على الأداء والنتيجة الإيجابية التي ضمنت للفريق العودة للصدارة، ووجه كلمة للاعبين جاء فيها: أنتم أبطال وثقتنا بكم كبيرة في حصد البطولة في الشتاء وفي الصيف.

وتابع: اعتقد أن نتيجة التعادل أمام خورفكان ليست سيئة، فمعيارنا في التقييم هو الأداء والروح العالية.

وأكد للاعبين: لقد وفيتم وكفيتم في الملعب والروح العالية كانت حاضرة والإصرار على الفوز كان موجوداً، ولكن المواجهة لم تكن سهلة.

يذكر أن اللواء محمد المري يحرص على متابعة جميع مباريات شباب الأهلي في كرة الصالات، سواء على ملعبه أو خارجه، وبرفقته الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة الألعاب، وحمد المري مشرف فريق كرة الصالات في النادي، وزايد خويدم مشرف فريق السلة.