إيمانويل: العين يحتاج إلى دعم جماهيرنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يسعى العين إلى إرضاء جماهيره ومصالحتهم؛ عندما يستضيف النصر لبلوغ المباراة النهائية، بعد موجة من الغضب؛ بسبب الابتعاد عن منافسة بطولة الدوري، واتساع الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى 8 نقاط.

كما تعد مواجهة «العميد» هي الاختبار الأول للمدرب الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تم التعاقد معه الأسبوع الماضي خلفاً للكرواتي إيفان ليكو.

وأكد مدرب العين أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، ودعم الجمهور، خصوصاً أن الفريق هو النادي الوحيد في المدينة، وقال: بالرغم من ضيق فترة العمل فإن الأمور كلها كانت إيجابية ومبشرة، وقد لمست ذلك في الفترة البسيطة التي قضيتها مع اللاعبين، فالجميع يتحلى بالروح والعزيمة؛ لتحقيق الفوز، ويتوجب علينا أن نبذل كل ما عندنا لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية. وتابع: المباراة ستكون أمام منافس قوي وجيد؛ لذلك نحتاج إلى دعم كبير من جماهيرنا، ولن أتحدث عن الغيابات؛ لأننا سنلعب كفريق واحد، فلدي مجموعة جيدة من اللاعبين، وأنا عندي ثقة كبيرة بأنني قادر على صنع فريق يلعب بروح قتالية في جميع المباريات.

من جانبه، أشار اللاعب المقيم عمر ياسين إلى جاهزيتهم للمباراة، ورغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، وقال: مواجهة قبل النهائي تزامنت مع المهمة الأولى للمدرب بيدرو إيمانويل، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحقق المطلوب بالوصول للنهائي.