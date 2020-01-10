اختتام بطولة الألعاب الجماعية الثانية في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول، فعاليات بطولة الألعاب الجماعية الثانية خلال إجازة الشتاء 2019 -2020 التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 980 لاعباً ولاعبة من فئات الصغار والأشبال والبراعم في ألعاب اليد والسلة والطائرة.

أكد عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن البطولة جاءت من منطلق الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة، مشيراً إلى حرص المجلس على دعم الألعاب الجماعية وتنمية المواهب وصقل خبرات المدربين، الأمر الذي ينعكس على تطوير الألعاب بشكل عام بجانب الجهود التي تبذلها الأندية أيضاً، مقدماً الشكر لكل من ساهم في إنجاح النسخة الثانية من أجل مزيد من التقدم والنجاح لأندية الإمارة على مستوى الألعاب الجماعية وتحقيق أفضل النتائج.

وقال: لقد حققت هذه البطولة نجاحاً كبيراً قياساً بالمشاركة الكبيرة من قبل الأندية في منافسات كرة اليد بعدد 380 لاعباً وفي منافسات كرة الطائرة 280 لاعباً فيما شارك في منافسات كرة السلة 320 بواقع 274 لاعباً و46 لاعبة تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير وخبراء الألعاب الجماعية والمدربين بالأندية، حيث تسهم كل نسخة من هذه البطولة في اكتشاف المزيد من المواهب لصالح الأندية وتزيد من التطوير المطلوب في المنافسات.