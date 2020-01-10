شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم محمد: بطولة أم القيوين تجذب أفضل الفرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري التحضيرات على قدم وساق استعداداً لانطلاق بطولة أم القيوين لكرة القدم التي تنطلق في الفترة المقبلة، برعاية كريمة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وظلت اللجان العاملة في اجتماعات متواصلة طوال الفترة الماضية؛ لوضع اللمسات الأخيرة.
وأوضح عبدالكريم محمد الزرعوني رئيس اللجنة الفنية والحكام في البطولة، أن اللجنة تلقت العديد من الطلبات من فرق للمشاركة في البطولة؛ لما تمثله من قيمة كبيرة لدى الجميع، مبيناً أن اللجنة حرصت على اختيار أفضل الفرق للحفاظ على قوة البطولة التي لاقت اهتماماً كبيراً، وتشهد معدلات حضور جماهيري عالية من أبناء المنطقة؛ لما قدمته الفرق من مستويات رائعة في النسخ الماضية من الحدث، وأوضح أن هناك طلبات من فرق خارج الدولة، وترغب في المشاركة في البطولة لأول مرة.
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