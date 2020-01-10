راشد بن سعود يشهد ختام مهرجان أم القيوين للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، ختام منافسات «مهرجان أم القيوين ال15 لسباقات الهجن العربية الأصيلة» بميدان اللبسة في أم القيوين.

حضر المهرجان الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، إلى جانب عدد من الشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون.

تضمن سباق، أمس، 10 أشواط؛ منها: 4 أشواط لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ

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لمسافة 6 كيلومترات، و4 أشواط لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة ولمسافة 5 كيلومترات وشوطان لسن الحقايق لهجن أصحاب السمو الشيوخ والجماعة ولمسافة 4 كيلومترات.

وأسفرت نتائج السباق في الشوط الأول عن فوز (العزرة) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر عبيد شينان المري، بينما فاز بالشوط الثاني (الشاهينية) لهجن ند الشبا والمضمر سالم سعيد، وبالشوط الثالث (متعبة) لفرج علي بن حمودة الظاهري والمضمر حمد حمدون الوهيبي.

وكان الشوط الرابع من نصيب (جميلة) لعدي بطي محمد الطروق في حين فاز بالشوط الخامس (الصاينة) لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمضمر عبيد شينان المري والشوط السادس (الشاهينية) لهجن ند الشبا والمضمر سالم سعيد، والشوط السابع (هجامة) لعبدالعزيز سيف علي الكتبي، والشوط الثامن (بروق) لسعيد سيف مصبح الكتبي، والشوط التاسع (ومضة) لعلي أحمد حميد عمهي المنصوري والشوط العاشر (الشاهينية) لهجن ند الشبا والمضمر سالم سعيد.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتتويج وتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى من الأشواط إلى جانب مفاتيح السيارات، وتكريم كل من ساهم ودعم المهرجان.