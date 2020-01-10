ختام ورشة بطولة فرق الإنقاذ

شهد العميد الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، ختام ورشة عمل «البطولة الوطنية لفرق الإنقاذ»، بحضور العقيد خبير جمعة بطي الفلاسي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، ونائبه المقدم خالد إبراهيم الحمادي، وعدد من الضباط المشاركين من كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإسعاف الوطني.

وتأتي الورشة التي نظمتها شرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ WRO، واستمرت أربعة أيام، في إطار الاستعدادات التحضيرية لبطولة فرق الإنقاذ التي تنعقد على مستوى الدولة من 18 وحتى 20 من شهر فبراير/شباط المقبل، وتوضح الورشة اشتراطات وأنظمة المسابقة، كما تضمنت جانباً عملياً لعدد من السيناريوهات التي تحاكي حوادث مختلفة.