دوري الإمارات للصيد بالصقور بنسخته الأولى ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

ينطلق صباح اليوم دوري الإمارات للصيد بالصقور للموسم الحالي، في نسخته الأولى بميدان الروية بدبي، وهو الدوري الذي يقام بالتعاون بين نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وخصصت النسخة الأولى لفئة العامة في مسابقات جير تبع فرخ وجير شاهين فرخ وجير فرخ وقرموشة فرخ، ويشارك في الدوري 12 فريقاً، على أن تقام الجولة الثانية يوم 28 يناير الجاري في أبوظبي.

وقال راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «دوري الإمارات في نسخته الأولى تم تخصيصه للعامة نظراً لأن فئات العامة تشارك من بداية الموسم بينما مسابقات الشيوخ بدأت متأخرة وبالتالي الطيور ليست جاهزة بالقوة التي نتوقعها، ورأت اللجنة المنظمة المشتركة للدوري تدشين النسخة الأولى بالعامة وفي الموسم المقبل يكون الدوري في فئتي الشيوخ والعامة، وحرصنا على أن يتم تأخير غلق باب التسجيل حتى يتم السماح للجميع للمشاركة لدرجة أن اللجنة أغلقت التسجيل أمس أي قبل ساعات من الانطلاقة لتفتح الباب أمام جميع إمارات الدولة للمشاركة».

من ناحية أخرى، تواصلت منافسات فئة العامة ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، وضرب «النخبة» موعداً في صدارة الشوط الأول لفئة بيور جير فرخ للرموز وأهدى مالكه بطي أحمد الكندى أول الرموز، وتصدر الطير «مرعب» قمة الشوط الثاني في فئة بيور جير جرناس للرموز، وذهب لقب الشوط الثالث الرئيسي في فئة بيور جير فرخ إلى حسين لوتاه عبر الطير «بي 85»، وحلق «متعب» ومالكه سعيد المنصوري بلقب الشوط الرابع الرئيسي بيور جير جرناس، وتفوق «خداع» في الشوط الخامس لفئة بيور جير فرخ نقدي وأهدى مالكه سيف الرميثي المركز الأول، وذهب لقب الشوط السادس في فئة بيور جير جرناس نقدي إلى أحمد محمد عبر الطير «شداد».