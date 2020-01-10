الزمالك في مغامرة إفريقية أمـام زيسكـو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يدخل فريق الزمالك في مواجهة قوية الساعة11 مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي فريق زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على استاد السلام. مباراة اليوم تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لفريق الزمالك الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، حيث حصد 4 نقاط في الجولات الثلاث الأولى، بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونجولي متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط والفوز على أول أغسطس الأنجولي والتعادل مع زيسكو 1-1، بينما يأتي زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين فيما يحل أول أغسطس في المركز الأخير في المجموعة.

من جانبه، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، اجتماعاً مع جهازه المعاون واجتماع آخر مع لاعبي الفريق لبحث الترتيبات النهائية للمباراة، والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم، وذلك في ظل النقص العددي الذي يعانيه الفريق، حيث تأكد غياب محمد عبد الغني وشيكابالا وعبد الله جمعة عن المباراة، في حين يشارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في مباراة اليوم بعد حصوله على مسكنات، حيث لم يكتمل شفاؤه من الإصابة التي يعانيها مؤخراً في عضلة السمانة.

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد،وأمامهما الثلاثي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، ويأتي مصطفى محمد مهاجماً وحيداً.