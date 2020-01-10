برايس يفوز بالمرحلة الخامسة في «داكار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز بطل 2019 الأسترالي توبي برايس (كاي تي إم) فوزه الثاني في النسخة الثانية والأربعين من رالي دكار الصحراوي، المقام هذا العام للمرة الأولى في السعودية، وذلك بإنهائه المرحلة الخامسة في الصدارة.

وتقدم الأسترالي في المرحلة التي امتدت لمسافة 563 كلم، بينها 353 كلم خاصة للسرعة، بفارق دقيقة و12 ثانية على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا)، فيما جاء الأمريكي أندرو سكوت (هوسكفارنا) ثالثاً بفارق دقيقتين و31 ثانية.

وعلق برايس، الفائز باللقب عام 2013 أيضاً، على فوزه بالقول «كان يوماً جيداً. ضغطت بقوة في البداية، شققت طريقي بشكل جيد ولحقت بشبان هوندا، هم وريكي (باربيك) كانا في المقدمة... كانت حقاً مرحلة جيدة».

وسبق للأسترالي البالغ 32 عاماً أن أحرز المرحلة الأولى التي أقيمت بين جدة والوجه، ليصعد في الترتيب العام إلى المركز الثاني بفارق 9,06 ثانية عن الأمريكي ريكي باربيك (هوندا) الذي حل رابعاً أمس.