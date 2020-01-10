شباب الأهلي يتوج بلقب بطولة نائب رئيس الدولة للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق نادي شباب الأهلي للكاراتيه، بلقب بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكاراتيه في مسابقة الكاتا فردي، التي أقيمت على صالة المزهر الرياضية في دبي ضمن خطة مسابقات اتحاد الكاراتيه، بعدما حل في المركز الأول بمجموع 23 ميدالية ملونة بواقع (7 ذهبيات، و5 فضيات، و11 برونزية)، متفوقاً على فريق نادي الشارقة الرياضي للكاراتيه، الذي حل في المركز الثاني بمجموع 19 ميدالية بواقع (6 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات)، ونادي الذيد الذي جاء في المركز الثالث برصيد 12 ميدالية موزعة على 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات).

وتلقى «الخليج الرياضي» كتاباً من نادي شباب الأهلي بشأن تصحيح ما نشر تأسيساً على خبر ورد من نادي الشارقة ذكر فيه أن فريقه للكاراتيه هو الفائز، وبالرجوع إلى كشوف النتائج الرسمية الصادرة عن اتحاد الكاراتيه ثبت أن فريق نادي شباب الأهلي هو الفائز بالمركز الأول ولقب البطولة برصيد 23 ميدالية ملونة مقابل 19 لفريق نادي الشارقة الذي حل في المركز الثاني.