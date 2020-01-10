ريال مدريد إلى نهائي السوبر بـ «تحفة فنية» في «الجوهرة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل ريال مدريد إلى نهائي الكأس السوبر الإسبانية بفوزه على فالنسيا 3-صفر على ملعب «الجوهرة المشعة» أمام جمهور مميز كان نجم الأمسية الأولى من البطولة في مدينة جدة السعودية. ويلتقي الريال في النهائي الأحد الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد.

حسم ريال مدريد المتوج المباراة في شوطها الأول أمام فالنسيا بهدفين حملا توقيع الألماني طوني كروس من ركنية مباشرة استغل خلالها خروج الحارس من مرماه (15) وإيسكو أكثر اللاعبين إمتاعاً في اللقاء بعد معمعة داخل المنطقة (39)، قبل أن يسجل الكرواتي لوكا مودريتش هدفاً ثالثاً في الشوط الثاني بطريقة رائعة (65).

أما هدف فالنسيا الوحيد فسجله داني باريخو من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وهذه المباراة ال15 دون خسارة لريال مدريد في جميع المسابقات، مما يؤكد المستوى المميز الذي وصل إليه في الفترة الأخيرة بعد بداية موسم سيئة، علماً ان هذه السلسلة هي الأفضل للفريق منذ السلسلة التاريخية التي استمرت ل40 مباراة بلا هزيمة بين إبريل/ نيسان 2016 ويونيو/ حزيران 2017 وكانت مع زيدان أيضاً.

وأثنت الصحف المدريدية على العرض المميز لريال مدريد، وكتبت صحيفة «الآس»: «سيمفونية بالسعودية»، أما «ماركا» فعنونت «مبهر»، في إشارة إلى العرض الفني الرائع لكتيبة المدرب زيدان التي قدمت أفضل مباراة في الموسم.

وأضافت: «قدم الفريق حفلاً موسيقياً بخمسة من لاعبي خط الوسط». واستطردت «الماركا» عن سبب العرض الرائع: مع خمسة لاعبين في خط الوسط وهم كاسيميرو وكروس ومودريتش وإيسكو وفالفيردي، قام ريال مدريد ما مجموعه 798 تمريرة ضد فالنسيا (أكثر من أي مباراة هذا الموسم)، والتي كانت أكثر من مرتين في مباراتهم على أرضهم ضد غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

من جهته، أشاد إميليو بوتراغينيو مدير نادي ريال مدريد بما قدمه الفريق، وقال: هدف مودريتش تُحفة فنية، يجعلك تشعر كما لو أن من سجله مهاجم يتحلى بقدرةٍ إبداعية كبيرة، لكن يجب ألا ننسى الهدفين الآخرين، هدف كروس، أولًا رؤيته لخروج الحارس دومينيك ثم تحليه بالدقة اللازمة لوضع الكرة في المرمى، وهدف إيسكو الذي جاء من حركة فنية مميزة، وبلا شك، هدف مودريتش كان مذهلًا.

أما أحد أبرز لاعبي المباراة البرازيلي كاسيميرو: سيطرنا على المباراة بأكملها، جئنا بنية السيطرة على الكرة ونجحنا بذلك، كل الأمور سارت كما خططنا.

ورأى كاسيميرو أن فريقه يجب ان «يتابع، نحن في النهائي، وسننتظر خصمنا، عندما تلعب بخمسة في الوسط، تفتقد قليلاً إلى العمق، لكننا استحوذنا على الكرة. كانت مباراة اختبرنا فيها قدرة اللعب بخمسة في الوسط».

وافتقد مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان مهاجميه البلجيكي ادين هازار، الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل بداعي الإصابة، ومع ذلك سيطر على المباراة بشكل كامل وهيمن عليها.

ورأى زيدان رداً على سؤال عن سبب السيطرة «قرأنا المباراة جيداً، كمباراة نهائية. تعيّن علينا تقديم كل شيء على أرض الملعب».