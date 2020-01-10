شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل صعب لسيرينا في أوكلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس الدور ربع النهائي لدورة أوكلاند النيوزيلندية في التنس بعد معاناة؛ وذلك بفوزها على مواطنتها كريستينا ماكهايل (3-6) و(6-2) و(6-3). وبعد أن بدأت عام 2020 بشكل واعد؛ من خلال فوزها السهل في الدور الأول على الإيطالية كاميلا جورجي (6-3) و(6-2)، وجدت ابنة ال38 عاماً نفسها متأخرة بعد تنازلها عن إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى، قبل أن تستعيد زمام المبادرة في الثانية والثالثة، وتحسم اللقاء في ساعتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأهل صعب لسيرينا في أوكلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.