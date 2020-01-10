شكرا لقرائتكم خبر عن 216 فارساً وفارسة في سباق الإسطبلات الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام اليوم ضمن فعاليات المهرجان سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 216 فارساً وفارسة وتم تجهيز المسارات وتحديد ألوانها، لتسهيل مهمة المشاركين وتم تقسيم المسافة إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 19 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 16 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.
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