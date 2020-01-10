أستراليا تحسم أولى بطاقات كأس التنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسمت أستراليا أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين في التنس، بتفوقها على بريطانيا في سيدني بعد مواجهة مثيرة في الزوجي.

وبعد أن بدأت المواجهة بفوز سهل لنجمها نيك كيريوس على كاميرون نوري 6-2 و6-2، وجدت أستراليا نفسها على المسافة ذاتها من بريطانيا بخسارة مباراة الفردي الثانية عبر أليكس دي مينور الذي سقط أمام دان إيفانز،فكان الحسم في مباراة الزوجي حيث نجح كيريوس ودي مينور في التغلب على جايمي موراي وجو ساليسبوري.