كرونوسلاف: النصر قادر على هزيمة أي فريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى

أكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر، إن «العميد» يدخل لقاء العين وطموحه كبير من أجل التأهل للمباراة النهائية، على الرغم من صعوبة اللقاء.

قال كرونوسلاف: أمامنا مباراة تعتبر بمثابة التحدي الكبير لنا، حيث سنلعب مع العين الذي أجرى تغييراً في جهازه الفني وهذا غالباً ما ينتج عنه ردة فعل قوية من اللاعبين مما يصعب المباراة.

وأكد «بالنسبة لي شخصياً أثق في قدرتنا على الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة، أصبحنا فريقاً قوياً لديه القدرة على هزيمة أي فريق منافس، ونجحنا في الوصول إلى المركز الثالث في ترتيب الجدول العام للدوري والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، وأعتقد أن أهم مكاسبنا تتمثل في الأجواء الإيجابية في التدريبات التي تساعدنا على العمل والاجتهاد والتطور».

من جانبه، أكد حسين عبدالله لاعب النصر أن «العميد» سيخوض مواجهة مهمة ضد العين الذي سيلعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

وتابع: اللعب في نصف النهائي دائماً ما يقع بالضغوط على اللاعبين، لكننا فريق كبير لديه القدرة على تجاوز الضغوط وخوض اللقاءات الصعبة التي تحفز اللاعبين وخاصة الصغار على بذل قصارى جهدهم لإثبات ذواتهم والظهور بصورة طيبة.