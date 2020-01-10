شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن لن يضم ساني في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البوسني حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن الأخير لن يتقدم بعرض لضم اللاعب لوروا ساني من مانشستر سيتي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الحالي.
وفي حديث مع الصحافة خلال المعسكر الشتوي للنادي البافاري في الدوحة، أفاد صالحميدزيتش أن ساني «لم يكن موضع نقاش خلال الشتاء».
كان بايرن قريباً من التوقيع مع ابن ال23 عاماً الصيف الماضي،إلا أن إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تعرض لها اللاعب حالت دون ذلك.
وغاب الدولي الألماني عن جميع مباريات بطل إنجلترا في الموسمين الأخيرين،إلا أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا صرّح هذا الأسبوع، أن لاعبه بات قريباً من العودة.
وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يحاول بايرن التوقيع مع ساني مجدداً الصيف المقبل، خسر جهود لاعبَي الجناح سيرج غنابري والفرنسي كينغسلي كومان بداعي الإصابة في الأسابيع الأخيرة.
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