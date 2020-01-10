إثارة في كأس الشارقة للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الرومانية أرينا بولماغا تصدرها لبطولة كأس الشارقة لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي فتيات الشارقة للشطرنج،رغم تعثرها بالتعادل أمام الصربية جوفانا في الجولة السادسة، ورفعت بولماغا رصيدها إلى 5,5 نقطة، وسط ملاحقة قوية من 4 لاعبات في المركز الثاني ب5 نقاط، تتقدمهن الإيطالية أولغا زيمينا والروسية دينارا والأندونيسية خاريزما والبولندية سوشكو.

وفجرت لاعبة الإمارات وافية درويش المصنفة 33 في البطولة مفاجأة الجولة بانتزاعها تعادلاً ثميناً من المصنفة الرابعة الكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا لتحافظ بذلك على المركز الثالث ب4,5 نقطة إلى جانب 9 لاعبات.

ورحب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج باستضافة البطولة التي تعدّ مكسباً لشطرنج الإمارات وللاعبات العربيات لما توفره لهنّ من فرص للاحتكاك بأفضل المصنفات واكتساب الخبرة، مشيراً إلى الفعاليات الشطرنجية العديدة التي تستضيفها الشارقة على مدار العام بفضل ما تجده هذه اللعبة من دعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.