موقعة بين ليفربول وتوتنهام غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتتح المرحلة ال22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، حيث يلتقي شفيليد يونايتد الثامن مع ضيفه وست هام السادس عشر، وذلك بانتظار مواجهة العيار الثقيل غداً السبت بين ليفربول المتصدر ومضيفه توتنهام.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ليستر سيتي الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته، وذلك بعد فوزه بمبارياته ال11 الأخيرة في الدوري.

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ويبدو أن أحداً ليس باستطاعته الوقوف هذا الموسم بوجه ليفربول وحلمه بإحراز لقبه الأول في الدوري منذ عام 1990، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه الفريق بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب ونجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو أو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وستكون مواجهة غداً مختلفة عن أي لقاء جمع الفريقين، إذ يقود سبيرز هذه المرة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وما يزيد من صعوبة وضع الفريق اللندني الذي يحتل المركز السادس في الترتيب المحلي بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله جاره تشيلسي، أنه سيفتقد هدافه هاري كاين حتى إبريل/نيسان المقبل بعد تعرضه لتمزق في عضلات باطن الفخذ، خلال خسارة الفريق الأخيرة ضد ساوثمبتون (صفر-1) في الدوري.