بطولة الشارقة الدولية الثالثة للطيران الشراعي تجذب الأضواء في 4 فبراير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري الاستعدادات بصورة مكثفة استعداداً لانطلاق بطولة الشارقة الدولية الثالثة للطيران الشراعي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والتي ستنطلق في الفترة من 4 إلى 8 فبراير/‏شباط المقبل.

وأكد نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن التقدم والتطور الملحوظ في المجال الرياضي تحقق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه للرياضة والرياضيين، وبالمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ورعايته للبطولة في نسختها الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من التحليق وحجز مكانها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار نصر النيادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الحدث، أن الرياضة لم تعد مجرد ترفيه، وإنما هي استثمار للقدرات وتقارب بين الشعوب، ونقل للمعرفة والثقافات، وتلعب دوراً مهماً في جذب السياح، خاصة تلك الألعاب المرتبطة بالطيران الشراعي وتسليط الضوء على الأماكن الصحراوية التي تمتلك مفردات الطبيعة بكل عناصرها الجمالية الداعمة للمجال السياحي، ولتحقيق الأجندة الوطنية والتوجه العام للدولة في خطتها الاستراتيجية.

وكشف النيادي أن عدد المشاركين في البطولة سيكون 100 مشارك، مبيناً أنه زاد بنسبة 30% عن النسخ السابقة، مبيناً أن العديد من المشاركين من الدول العربية والأجنبية تواصلوا مع اللجنة المنظمة للمشاركة في البطولة.من جانبه أثنى عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، على الجهود المبذولة والترتيبات، التي تتم لإطلاق البطولة، حيث يدعم المجلس كل ما يصب في صالح نجاح البطولة التي تعكس الوجه الجمالي أيضاً للإمارة ونجاحها في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.