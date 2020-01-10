شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء بعد إصابة الرباط الصليبى: اختبار من ربنا وهرجع أحسن من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش أنه يشعر أن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عزوجل مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من الفترة السابق ، وقال علاء فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : "قدر الله وماشاء فعل ، الاصابة اختبار من ربنا وأنا راضى ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة" .

ويضيف مدافع طلائع الجيش : " حتى الان لا أعلم توقيت اجراء الجراحة ولا مكانها ، ولكنى أوجه الشكر لكل من ساندنى فى هذه الازمة فلقد لمست حالة تعاطف شديدة من زملائى والجهاز الفنى".

ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى فى السابعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري،ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وتعرض أحمد علاء مدافع فريق طلائع الجيش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة حرس الحدود في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع بعد المباراة إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يجري أحمد علاء العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، جدير بالذكر أن أحمد علاء يلعب لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من النادي الأهلي ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”: "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحاول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح".

وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

وعن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى وأثبت نفسك وأدخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".

وعن تولى حسام البدرى مسئولية تدريب الفراعنة يقول أحمد علاء: "مدرب كبير وحقق إنجازات مع الأهلى وهو الأجدر بالمنصب وفرق معايا جدا أنه مشى من الأهلى أول لما روحت، وجوده كان هيفرق معايا لأنه أصر على التعاقد معايا".

وعن تجربة لاسارتى مع الأهلى قال أحمد علاء: "أستفدت من لاسارتى فهو مدرب يملك شخصية مميزة رغم وجود بعض القصور الفنية، ولكن بشكل عام كل المدربين الأجانب الذين حضروا لمصر منذ رحيل جوزيه لم يصنعوا الفارق".

وعن تولى طارق يحيى مسئولية تدريب الطلائع علق أحمد علاء: "قرار صائب من إدارة الفريق، وجود مدرب مصرى يفهم اللاعبين يسهل كثيراً من مهمة الفريق، فلقد كانت هناك حلقة مفقودة بينا وبين البرازيلى فارياس مدرب الطلائع السابق".