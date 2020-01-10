شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لا يوجد خلاف بينى وبين حسام وإبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أنه لا يوجد خلفات بينه وبين الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن خلال الفترة الماضية وأن العلاقة بينهم أكثر من رائعة .

ونشر فرج عامر خلال صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " لم ولن يحدث اي خلاف علي الاطلاق بيني وبين الكابتن حسام حسن او الكابتن ابراهيم حسن بالعكس هم اخوة اصغر لي وبحترمهم واقدرهم وعلاقتنا اسرية وانسانية وممتدة العمر كلة ونادي سموحة اسعدة وجود التوءم حسن ،وحاولت اثناءهم عن الاستقالة ولكني احترم رغبتهم وظروفهم وارتباطاتهم " .

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ونفى رئيس نادى سموحة أنه يوجد مفاوضات بينه وبين مسئولى نادى الزمالك لانتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قائلا " لا توجد اي صفقة بين سموحة وبين الزمالك وحسام حسن باقي في سموحة لنهاية الموسم " .

أعلن نادى سموحة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويترفى بيان رسمي للنادي رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة حسن حسن عقب المباراة المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة الدورى المصرى .

ووجه مسئولو سموحة رسالة إلى الجهاز الفنى قائلا " التوأم يتقدمان بإستقالتهما من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق " .