شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى السابق يجرى عملية وتر إكليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع إبراهيم حسن لاعب الأهلى والمنتخب السابق ، و فريق بترول أسيوط الحالى ، لعملية جراحية فى وتر إكيلس ، خلال الساعات الماضية ، بعد إصابته خلال مشاركته مع فريقه .

ويرقد لاعب المنتخب السابق فى احدى المستشفيات، وقام بزيارته أيمن أشرف لاعب الأهلى الحالى ، وعدد من زملاؤه السابقين ، ومنهم أيضا محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة و القلعة الحمراء .

يذكر ان إبراهيم حسن سبق له اللعب فى عدة أندية منها حرس الحدود و المحلة ، و الرجاء وسموحة ، ليستقر فى النهاية ببترول أسيوط .

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس أيضا أثناء مشاركته فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا، وغاب سعد عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.

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وأصبح وتر أكيليس ملازما لنجوم الكرة فى الرياضة المصرية، حيث أنه يعد من الإصابات الثقيلة التى تداهم اللاعبين فى الملاعب و تتسبب فى إبعادهم عن المشاركة فى المباريات لشهور عديدة، و تعرض له من قبل كل من محمود عبد الرحيم جنش ، و أحمد فتحى ، بالإضافة إلى جلبرتو .

ويٌعد وتر اكليس هو اقوى وتر فى جسم الإنسان ، وتكون الاصابة بسبب تعاطى مضادات حيوية ، أو الاجهاد الزائد على الوتر والتهابه ، و وتراوج مدة العلاج من 4 إلى 6 اشهر، ويفضل عدم التدخل الجراحى السريع ختى يتباعد طرفى الوتر المقطوع ،ويٌعد حراس المرمى الأكثر إصابة بقطع فى الوتر نظرا للقفز المستمر .