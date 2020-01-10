شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى : تطبيق تقنية الـ" VAR" سلاح ذو حدين .. وتطبيق الثواب والعقاب للحكام أمر مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أن تطبيق تقنية الـ" VAR" فى مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم سلاح ذو حدين.

وشدد عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، على أهمية شرح كيفية التعامل مع تقنية الـ" VAR " والحالات التى يتم الاستعانة بها خلال المباريات بسبب عدم أستغلال مسئولى بعض الفرق تعطيل الكرة .

وأشار عدلى القيعى إلى أنه لا بد من اتباع سياسة الثواب والعقاب من قبل لجنة الحكام ضدد الحكام المخطئين والإعلان عن العقوبات و السرية أمر غير مهم .

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ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.. ويشارك في التدريبات بشكل مبدئي 60 حكماً سيتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية حكم الفيديو var، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أكدوا أن تطبيق تقنية الـVAR أو حكم الفيديو فى الدوري المصرى بات قريبا للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على استخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.