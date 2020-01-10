الزمالك يتهم التحكيم بالضغط على الفريق.. ويستشهد بـ"الأهلي الموسم الماضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، إن ناديه يُمارس عليه ضغوط من الحكام.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر": "نتمنى وجود حكام أكثر مهنية ومستوى عالي ويتعاملوا بما يرضي الله".

وعن فرص الزمالك للمنافسة على الدوري هذا الموسم، قال: "الأهلي كان في المركز الأخير الموسم الماضي وحصل على بطولة الدوري في نهاية الأمر، الكرة ملهاش كبير".

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد 30 نقطة.

وأكمل: "الزمالك هو الفريق الأفضل هذا الموسم، ونقدر نلملم أنفسنا ونفوز بالدوري".

كما طالب اتحاد الكرة بفتح باب الاستبدال: "ليس من الطبيعي أن يكون نادي متعاقد مع لاعب، ولكنه ترك الفريق للانتقال لنادي الآخر، دون أن يتم تعويض النادي، وبالتالي نحتاج الاستبدال لأكثر من لاعب".

كما نفى انضمام عبدالله السعيد لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يلتق به منذ 9 أشهر.