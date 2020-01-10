تصريحات الخميس.. ضغط المباريات.. و"فشل مورينيو".. والشبه بين فتحي وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 9 يناير.

"أنا مقاتل".. الغندور يوضح موقفه من رحيله عن لجنة التحكيم

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة واحدة وهو عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع اللجنة الخماسية والتي تدير شؤون الكرة المصرية حاليًا.

"فتحي يلعب بنفس الطريقة".. أحمد غانم يدافع عن "عنف" طارق حامد

أكد أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك الأسبق أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض الحالي من أنجح اللاعبين في مركزه، لافتًا إلى أن صنع تاريخ لنفسه، كما دافع عن اتهامه بالتدخلات العنيفة على لاعبي الفريق المنافس.

"الأهلي دليل".. مدرب دجلة يكشف مصير رحيل تاكيس

كشف محمد عبدالواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن مدرب الفريق اليوناني تاكيس جونيس لن يرحل عن منصبه؛ نظرًا لاقتناع الإدارة بأسلوبه وفلسفته.

الشناوي: مباراة بلاتينيوم صعبة لهذا السبب.. واعتدنا اللعب على ملاعب أفريقيا

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن صعوبات مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، لافتًا إلى أن الملاعب في إفريقيا تزيد من صعوبة المباريات؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسوء حالة أرض الملعب.

"لو جلبنا مورينيو سيفشل".. مدرب الإسماعيلي يعلق على تراجع النتائج (فيديو)

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علّق أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلي، على صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي بجانب تراجع النتائج في الأسابيع الماضية.

عبدالحفيظ يتحدث عن رحيل 6 لاعبين عن بلاتينيوم

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم السبت المقبل على أرضه، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تمثل أهمية كبيرة للفريق، والفوز هو الهدف الرئيسي للأهلي للوصول إلى النقطة التاسعة.

كارتيرون مهاجما ضغط المباريات: "لم أر في مسيرتي هذا الوضع القاسي"

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، إن فريقه يعاني من ضغط كبير في المباريات، وخوض مباراتين كل أسبوع.

كارتيرون يعلن.. اللاعب الأخير في قائمة الفريق هذا الموسم

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن لديه مقعدا واحدًا في قائمة الموسم الحالي للفريق، موضحا أنه يُفضل قيد الكونجولي كابونجو كاسونجو.

‎مصطفى فتحي: جاهزون للفوز على زيسكو.. ولن نفرط في أي نقطة على ملعبنا

قال مصطفى فتحي، لاعب وسط فريق الزمالك، إن فريقه وزيسكو الزامبي تبقى حظوظهما متساوية خلال المباراة التي ستجمعهما، مشيرًا إلى أن الزمالك يلعب على الفوز فقط؛ خاصة في المباريات التي تكون على ملعبه.

سيميوني يعد جماهير أتلتيكو بالسوبر الإسباني

عبر الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن سعادته بالفوز على برشلونة 3 / 2، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني المقام حاليًا في مدينة جدة السعودية.