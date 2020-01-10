سيميوني يعد جماهير أتلتيكو بالسوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):
عبر الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن سعادته بالفوز على برشلونة 3 / 2، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني المقام حاليًا في مدينة جدة السعودية.
وقال سيميوني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة ، أن اللقاء كان صعبا على فريقه في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استقبل هدفين رغم تقدمه، إلا أن لاعبيه تحلوا بالشجاعة في ربع الساعة الأخير من المباراة وحسموها لصالحهم.
وأضاف المدرب الأرجنتيني أن فريقه استحق الفوز لأنه استغل أخطاء مدافعي برشلونة، مشيدا بلاعبيه الذين أكد أنهم بذلوا قصارى جهدهم للفوز بالمباراة.
ووعد سيميوني جماهير فريقه بالفوز على ريال مدريد في المباراة النهائية للمسابقة، مؤكدا أن فريقه لديه من المقومات ما يجعله قادرًا على الفوز بالبطولة.
واختتم سيميوني تصريحاته بأنه ربما لن يبحث عن لاعبين جدد لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لأنه مقتنع بإمكانيات اللاعبين الموجودين في القائمة الحالية للفريق.
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